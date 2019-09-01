Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Курган: новости дня


Главная

15:33 | 9.09.2019

Фото www.kurgan.izbirkom.ru

Глава избиркома Зауралья подвел предварительные результаты голосования

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов подвел предварительные результаты голосования по выборам губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как доложил глава избиркома, явка составила 42,6 %. Голоса распределились следующим образом: самовыдвиженец Вадим Шумков — 80,86 %, Яков Сидоров (КПРФ) — 9,7 %, Татьяна Майборода («Справедливая Россия») — 4,7 %, Юрий Ярушин (ЛДПР) — 3,33 %.

Также избирком утвердил протоколы голосования по выборам губернатора региона на цифровых избирательных участках в Москве. В столице проголосовали 24 жителя Зауралья. Члены облизбиркома подписали итоговый протокол голосования на цифровых участках.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:36 | 9.09.2019
В Перми завершается ремонт улицы Чернышевского

16:14 | 9.09.2019
В Прикамье началась выплата социальных пособий

16:10 | 9.09.2019
«Мы просто хотели вернуть трафик»: мэр Екатеринбурга высказался об остановках на улице 8 Марта

16:01 | 9.09.2019
Экс-директор пермской УК отправится в колонию из-за многомиллионного долга за тепло

15:47 | 9.09.2019
В Курганской области столкнулись Mercedes-Benz и Chevrolet Cruze: оба водителя были пьяными

15:40 | 9.09.2019
В Екатеринбурге выберут главную маму города

15:36 | 9.09.2019
В Екатеринбурге могут увековечить память о поэте Борисе Рыжем

15:33 | 9.09.2019
Глава избиркома Зауралья подвел предварительные результаты голосования

15:05 | 9.09.2019
В Екатеринбурге водитель Mercedes протаранил три автомобиля и попытался скрыться с места ДТП

14:54 | 9.09.2019
Пермский край поделился опытом объединения территорий с Архангельской областью

14:48 | 9.09.2019
В Екатеринбурге закроют для движения переулок Трактористов и улицу Чайковского

14:34 | 9.09.2019
Нетрезвый житель Прикамья угнал машину работодателя

14:22 | 9.09.2019
На Северном автовокзале Екатеринбурга появится новый международный маршрут

14:14 | 9.09.2019
Участники молодежного форума разработали идеи для развития портала «Управляем вместе»

14:07 | 9.09.2019
Пятый «Макдоналдс» открылся в Челябинске

14:04 | 9.09.2019
В Зауралье пьяный водитель, угробивший отчима своей девушки в аварии, предстанет перед судом

13:52 | 9.09.2019
Победителями Пермского международного марафона стали спортсмены из Чувашии

13:44 | 9.09.2019
Под Березовским раскопка карьера угрожает уничтожить экосистему

13:37 | 9.09.2019
«Автомобилист» завершит домашнюю серию в Екатеринбурге встречей с магнитогорским «Металлургом»

13:26 | 9.09.2019
В Перми начался запуск тепла в жилые дома

13:15 | 9.09.2019
Участники «Молодежного резерва Прикамья» разработали портал ЖКХ и онлайн-наставника для врачей

13:10 | 9.09.2019
В больницах городов Свердловской области появилась возможность проведения высокотехнологичных операций

13:03 | 9.09.2019
Мероприятия осенней сессии молодежного форума «Пермский период» собрали более 58 тыс. онлайн-просмотров

12:42 | 9.09.2019
В уральском Кольцово появятся прямые рейсы до Владивостока

12:31 | 9.09.2019
К концу недели в Перми потеплеет

12:03 | 9.09.2019
Жители ЖБИ и Синих камней на целую неделю останутся без воды

11:39 | 9.09.2019
На выборах в парламент Кургана единороссам помешала одержать полную победу кандидат от КПРФ

11:36 | 9.09.2019
Впереди теплые деньки: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели

11:05 | 9.09.2019
В Свердловской области спустя год назначили начальника ГУ МВД России по региону

10:57 | 9.09.2019
Явка на выборах в Курганской области составила 46,27 %

10:41 | 9.09.2019
Крупный пожар произошёл ночью под Екатеринбургом

10:30 | 9.09.2019
300 добровольцев собрали в Шарташском лесопарке 2,5 тонн мусора

10:00 | 9.09.2019
Екатеринбуржец проплыл 30 километров по Ионическому морю

09:41 | 9.09.2019
В Екатеринбурге ночью загорелись два автомобиля

09:21 | 9.09.2019
В Екатеринбурге пройдет международная студенческая режиссерская лаборатория INTERIOR SPACE

09:00 | 9.09.2019
«Уралкалий» передал городской детской больнице Соликамска спецавтомобили





Мы в соцсетях



Архив
«    Сентябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 