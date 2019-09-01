Глава избиркома Зауралья подвел предварительные результаты голосования

15:33 | 9.09.2019

Фото www.kurgan.izbirkom.ru

Председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов подвел предварительные результаты голосования по выборам губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как доложил глава избиркома, явка составила 42,6 %. Голоса распределились следующим образом: самовыдвиженец Вадим Шумков — 80,86 %, Яков Сидоров (КПРФ) — 9,7 %, Татьяна Майборода («Справедливая Россия») — 4,7 %, Юрий Ярушин (ЛДПР) — 3,33 %.



Также избирком утвердил протоколы голосования по выборам губернатора региона на цифровых избирательных участках в Москве. В столице проголосовали 24 жителя Зауралья. Члены облизбиркома подписали итоговый протокол голосования на цифровых участках.

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