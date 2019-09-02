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14:14 | 3.09.2019

Синоптики снова прогнозируют заморозки в Курганской области

В Курганской области в ночь на 4 и 5 сентября местами ожидаются заморозки. Об этом предупреждают жителей синоптики областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным ведомства, заморозки ночью в воздухе и на поверхности почвы ожидаются с температурой до минус 2 градусов. Специалисты напоминают, что понижение температуры воздуха может привести к повреждению, а также к частичной гибели сельскохозяйственных культур. Гражданам и руководителям сельхозпредприятий рекомендуется принять необходимые защитные меры.

© «Вечерние ведомости»

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