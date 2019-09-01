Полиция Кургана разыскивает жертв задержанного педофила. «Есть основания полагать, что он может быть причастен к другим преступлениям»

18:59 | 2.09.2019

Курганские силовики просят откликнуться потерпевших от педофила, 32-летнего гражданина Кыргызстан, задержанного накануне. «У полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к другим подобным преступлениям», - рассказали пресс-службе регионального УМВД России. Гражданам необходимо обращаться в любой отдел полиции, либо по телефонам: 02, 102 (с мобильного).



19 августа в дежурную часть поступило сообщение о том, что в подъезде одного из домов в Кургане подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего ребенка.



Следственными органами СКР по Курганской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».



В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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