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18:44 | 2.09.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

За парты курганских школ сядут более 4,6 тысяч первоклашек

Сегодня, 2 сентября, во всех курганских школах прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В новом учебном году за парты сядут 39 тысяч школьников, сообщает пресс-служба администрации.

Мэр Андрей Потапов в это день посетил школу №7, одну из самых современных в областном центре. Она преобразись перед приездом в 2013 году президента Владимира Путина.

В этом году, подчеркнул глава города, впервые за парты сядут более 4,6 тысяч курганских ребятишек. Он пожелал им успехов в освоении предметов и получении новых знаний. «Учитесь прилежно, стремитесь получить как можно больше знаний. Именно от вас, от того, как вы будете относиться к учебе, будет зависеть будущее нашего города», — сказал он. Андрей Потапов также поблагодарил учителей за их нелёгкий повседневный труд.

В этом учебном году в 7-ую школу записались 232 первоклассника. Сформировано восемь первых классов, и эта традиция в школе сохраняется на протяжении последних девяти лет. Всего за парты в новом учебном году сядут 1980 обучающихся. С ребятами работают более 100 педагогов.

© «Вечерние ведомости»

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