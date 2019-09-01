В Курганской области выбран региональный оператор по обращению с отходами

14:17 | 2.09.2019

В Курганской области завершился конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 2 сентября по результатам рассмотрения заявки конкурсной комиссией принято решение о заключении соглашения с ООО «Чистый город», сообщает пресс-служба регионального департамента природных ресурсов и окружающей среды.



Планируется, что соглашение между «Чистым городом» и департаментом будет заключено до 13 сентября. В настоящее время компания осуществляет деятельность по транспортированию отходов в Кургане и Кетовском районе. Доля в вывозе отходов из города составляет порядка 70 %. Данной организацией в областном центре установлено 180 контейнеров для накопления полимерных отходов от населения.

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