Курганские синоптики предупреждают о заморозках в ночь на 3 сентября

14:06 | 2.09.2019

Курганский центр по гидрометеорологии о мониторингу окружающей среды объявил о штормовом предупреждении. По прогнозам синоптиков, в ночь на 3 сентября местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до минус 2 градусов.



В среднем в регионе ночью ожидается от плюс 2 до плюс 7 градусов. Днем потеплеет до плюс 11-16 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Облачно, с прояснениями. Местами небольшой дождь. На предстоящие два дня погода существенно не изменится.

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