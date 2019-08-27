Курган: новости дня
14:35 | 28.08.2019
В Курганскую область поступила первая партия доз вакцин от гриппа
Полномочия единственного поставщика выполняются холдингом «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех». Для прививочной кампании сезона 2019-2020 годов «Нацимбио» поставляет субъединичную вакцину «Совигрипп», а также сплит-вакцины «Ультрикс» и «Флю-М».
Холдинг и его предприятия поставляют почти 90 % объема вакцин Национального календаря профилактических прививок, бактериофаги для экстренной профилактики в зонах ЧC, а также вакцины, применяемые по эпидемическим показаниям — в том числе от клещевого энцефалита, бешенства и другие.
© «Вечерние ведомости»
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