В Курганской области водитель «пятерки» погиб в аварии с «перевертышем»

14:31 | 28.08.2019

В Курганской области ранним утром 27 августа на 26 километре автодороги Сафакулево — Мартыновка — Камышное в аварии погиб молодой водитель.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, 19-летний водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2105 и допустил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием машины.



Молодой человек погиб на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водительского удостоверения и полиса страхования автогражданской ответственности у водителя не имелось. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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