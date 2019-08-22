В День города Кургана перекроют движение транспорта в центре

16:37 | 23.08.2019

В День города, 24 августа, перекроют движение на нескольких центральных улицах областного центра на время проведения праздничных мероприятий. Об этом информирует жителей и гостей города администрация Кургана.



Движение всех видов транспорта будет закрыто:



- по улице Томина — на участке от Карла Маркса до Гоголя — с 22 часов 23 августа до 8 часов утра 25 августа;



- по улице Ленина — на участке от Гоголя до Коли Мяготина — с 8 до 24 часов 24 августа;



- по улице Гоголя — на участке от Пролетарской до Красина — с 8 до 24 часов 24 августа;



- по улице Ленина — на участке от Климова до Коли Мяготина — с 8 до 13 часов 24 августа;



- по улице Ленина — на участке от Карла Маркса до Коли Мяготина — с 13 до 24 часов 24 августа;



- по улице Томина — на участке от Гоголя до Пушкина — с 8 до 24 часов 24 августа;



- по улице Кирова — на участке от Пушкина до Урицкого — с 8 до 24 часов 24 августа;



- по улице Володарского — на участке от Гоголя до Карла Маркса — с 8 до 16 часов 24 августа;



- по улице Володарского — на участке от Гоголя до Карла Маркса — с 18 до 24 часов 24 августа;



- по улице Анфиногенова — от поворота с Карбышева до жилого дома №57 по Анфиногенова — с 9:30 до 19 часов 24 августа;



- от здания №1 по улице Октябрьской (мкрн. Черёмухово) до здания №10 по улице Космонавтов(мкрн. Черёмухово), от здания №1Б по улице Октябрьской до здания №17 по улице Космонавтов (мкрн. Черёмухово) — с 9 до 18 часов 24 августа.

© «Вечерние ведомости»