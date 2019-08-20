В Кургане перекроют движение по улице Бурова-Петрова

16:47 | 21.08.2019

В Кургане 22 августа закроют движение для всех видов транспорта на улице Бурова-Петрова, на участке от Гоголя до Карла Маркса.



Как сообщает мэрия города, это необходимо для проведения праздника, посвященного пятилетию ТОС «Благодатный». Запрет будет действовать с 9 часов до 22 часов. В указанный период также будет введен запрет на парковку и стоянку напротив здания №60 по улице Бурова-Петрова.

© «Вечерние ведомости»