В День города на центральной площади Кургана пройдет турнир по силовому экстриму

16:31 | 21.08.2019

В День города Кургана, 24 августа, в 12:00 на центральной площади впервые состоится мастерский турнир по силовому экстриму на призы мэра, сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.



Участниками состязаний станут титулованные спортсмены из Кургана, Катайска, Тюмени, Тобольска и Омска. Судьей турнира назначен тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.



В программе состязаний подъем бревна на максимальный вес (начальный вес 120 кг). Эстафета: кантовка покрышки весом 330 кг 5 повторов + фермерская прогулка с чемоданами весом по 140 кг каждый 20 метров. А также супер ЙОК (коромысло) 400 кг, дистанция 20 метров на время, подъем внедорожника на максимальное количество раз за 90 секунд и Трек Пул (КамАЗ) 20 метров на время. Подъем шара весом 160 кг через планку 130 см на максимальное количество повторов за 90 секунд.



Для зрителей турнира подготовлены специальные конкурсы и ценные призы от спонсоров турнира.

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