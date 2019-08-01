В Кургане мост ЖБИ закроют для движения с 15 сентября

18:00 | 20.08.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

В Кургане прекращение движения по путепроводу на проспекте Машиностроителей запланировано на 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



С этого времени начнутся работы по снятию старого дорожного полотна и разбору железобетонных конструкций. Центральная конструкция моста будет металлической, на всем протяжении участка ремонта (порядка 800 метров) уложат асфальтовое полотно, с двух сторон обустроят пешеходные зоны. Как и прежде, движение по путепроводу будет четырехполосным, отметили в мэрии.



Сумма контракта составит более 1 млрд рублей. Срок реализации проекта — 26 месяцев. Исполнитель работ — ЗАО «Курганстальмост».



Основными дорогами для объезда станут улицы Химмашевская, Бурова-Петрова и Промышленная. Подробная схема временной организации дорожного движения в ближайшее время будет опубликована на сайте kurgan-city.ru.



«Путепровод на проспекте Машиностроителей — важная транспортная артерия города. Прекращение движения по нему создаст определенные неудобства для жителей Кургана, поэтому перед подрядчиком поставлена задача — завершить реконструкцию моста раньше установленного срока — 26-ти месяцев. Это возможно достигнуть за счет увеличения количества рабочих смен и бригад», — подчеркнул глава города Андрей Потапов.

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