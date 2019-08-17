В ближайшие три дня сохранится высокая пожарная опасность в Зауралье

12:45 | 19.08.2019

На западе Курганской области 20-23 августа сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. Об этом информирует администрация областного центра со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Кургана.



Специалисты напоминают: данные погодные условия создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, увеличения площадей, пройденных природными пожарами; возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты.

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