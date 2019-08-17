Проект программы ускоренного социально-экономического развития Зауралья внесут в кабмин осенью

11:13 | 19.08.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Проект программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области власти региона и куратор, Министр финансов Антон Силуанов, планируют внести на рассмотрение в Правительство РФ в начале осени. Об этом сообщил первый вице-премьер в ходе рабочего визита в Зауралье.



Как сообщает пресс-служба Минфина России, спикер обсудил с региональными властями план ускоренного развития области. Как отметил Антон Силуанов, план направлен на решение нескольких важных задач — развитие приоритетных сфер в экономике региона, повышение инвестиционной привлекательности, а также решение существующих проблем в социальной сфере.



План также учитывает конкурентные преимущества региона, в частности, возможности аграрного сектора, транспортно-транзитные преимущества. Авторы проекты также предусматривают развитие особых экономических зон, чтобы дать возможность развиваться предпринимателям.



«Регионом ставится вопрос о работе с тарифной политикой, поскольку здесь они значительно выше, чем у соседей. Уделим внимание также этому вопросу», — отметил Силуанов. — Что касается вопросов социальной сферы, то помимо национальных проектов, которые реализуются в рамках Указа Президента РФ, мы подготовили предложения по включению в план целого ряда социальных проектов в области здравоохранения и образования».



План ускоренного социально-экономического развития региона планируется внести в Правительство РФ осенью. «Есть предложение рассмотреть соображения по проекту программы ускоренного социально-экономического развития региона, обменяться мнениями и выйти на окончательный вариант, чтобы в начале сентября могли внести эту программу в Правительство РФ», — сказал Министр финансов.

© «Вечерние ведомости»