Тело пропавшего жителя Кургана обнаружили в реке Тобол

13:10 | 14.08.2019

Курганский следственный отдел регионального СУ СКР проводит доследственную проверка по факту обнаружения в реке Тобол тела 46-летнего местного жителя.



По предварительным данным, 8 августа мужчина пил спиртное в компании знакомого на берегу в районе пляжа «Бабьи пески». В нетрезвом состоянии он расстался с товарищем, но домой не явился. Все это время он находился в розыске по заявлению родственников как без вести пропавший.



Как уточнили в управлении, следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и причины смерти мужчины. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

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