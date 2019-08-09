В Кургане семейная пара попалась на бесконтактном сбыте наркотиков

16:17 | 12.08.2019

В Кургане перед судом предстанет семейная пара наркодилеров. Супругам вменяется незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, а также создание 26 «закладок».



По данным региональной прокуратуры, в ноябре 2018 года неустановленное лицо, желая создать в Курганской области сеть сбыта по распространению наркотических средств, вступил в преступный сговор с семейной парой.



Супруги создали бесконтактную схему сбыта наркотиков, как наиболее оптимальную и не связанную с риском разоблачения правоохранительными органами, распределив между собой роли. С 14 декабря 2018 по 16 января 2019 года они сбыли наркотики в городе и сделали 26 тайных «закладок». Довести свое дело до конца пара не смогла, так как были задержаны сотрудниками полиции.



Если суд признает супругов виновными, то им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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