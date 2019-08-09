Курган: новости дня
15:44 | 12.08.2019
Фото ГУ МЧС России по Курганской области
Перевернувшийся на трассе Курган — Куртамыш автобус прошел техосмотр весной
Также в ведовстве уточнили, что автобус Kia выпущен в 2003 году, застрахован и зарегистрирован в установленном законом порядке. Водитель автобуса имеет водительский стаж 10 лет, стаж водителем автобуса — 4 года. В ДТП он не пострадал.
Напомним, 10 августа в 9 часов 20 минут на 79 км региональной дороги Курган — Куртамыш — Целинное 28-летний водитель не справился с управлением автобуса Kia Granbird и допустил съезд с дороги. В результате аварии автобус перевернулся. Установлено что ДТП произошло по причине технической неисправности — выхода из строя рулевого управления.
Травмы получили пять пассажиров автобуса: четыре женщины 35, 54, 70, 63 лет и один 12-летний ребенок. В настоящее время все пострадавшие перевезены в медицинские учреждения Кургана. Всего в автобусе находилось 47 пассажиров.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель автобуса задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
© «Вечерние ведомости»
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