Перевернувшийся на трассе Курган — Куртамыш автобус прошел техосмотр весной

15:44 | 12.08.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

Перевернувшийся на трассе Курган — Куртамыш автобус Kia Granbird с туристами прошел плановый технический осмотр в марте 2019 года. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России Курганской области.



Также в ведовстве уточнили, что автобус Kia выпущен в 2003 году, застрахован и зарегистрирован в установленном законом порядке. Водитель автобуса имеет водительский стаж 10 лет, стаж водителем автобуса — 4 года. В ДТП он не пострадал.



Напомним, 10 августа в 9 часов 20 минут на 79 км региональной дороги Курган — Куртамыш — Целинное 28-летний водитель не справился с управлением автобуса Kia Granbird и допустил съезд с дороги. В результате аварии автобус перевернулся. Установлено что ДТП произошло по причине технической неисправности — выхода из строя рулевого управления.



Травмы получили пять пассажиров автобуса: четыре женщины 35, 54, 70, 63 лет и один 12-летний ребенок. В настоящее время все пострадавшие перевезены в медицинские учреждения Кургана. Всего в автобусе находилось 47 пассажиров.



По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Водитель автобуса задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

© «Вечерние ведомости»