Курган: новости дня
14:48 | 12.08.2019
Курганские силовики пресекли контрабанду запрещенных БАДов для похудения
За рулем находился 38-летний несудимый и неработающий житель Республики Таджикистан. В ходе осмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли биологически активные добавки для похудения, содержащие в своем составе сильнодействующее вещество — сибутрамин, общей массой более пяти граммов, рассказали в пресс-службе областного УМВД России.
Перевозчик знал о том, что распространение сибутрамина на территории РФ запрещено, но все же незаконно перевез препарат через таможенную границу из Казахстана. Со слов подозреваемого, запрещенное вещество он вез для своей сестры, страдающей ожирением.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
© «Вечерние ведомости»
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