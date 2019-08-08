Курган: новости дня
13:37 | 9.08.2019
В Курганской области до 2023 года газифицируют 10 районных центров
Актуализирована генеральная схема газоснабжения области, где предусмотрены магистральные межпоселковые трубопроводы, по которым газ придет в районные центры. В текущем году планируется начать строительство шести межпоселковых трубопроводов, в том числе в Кетовском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском районах. Это позволит перевести на природный газ 2100 домов и 19 котельных.
Согласно плана-графика синхронизации на 2019 год построен газопровод на агрокомплекс «Мартыновский». В стадии строительства находится газопровод Бараба — Менщиково. Планируется начать строительство еще 12 газопроводов. Начато проектирование газопровода на село Глядянское. Альменевский, Лебяжьевский, Куртамышский и Притобольный районы уже включены в программу газификации, по включению оставшихся шести районов идет согласование в Минэнерго. Также планируется строительство ГРС Лебяжье — Мокроусово.
Сейчас уровень газификации Курганской области составляет 51 %, сельские территории газифицированы на 31 %.
© «Вечерние ведомости»
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