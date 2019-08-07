В Курганской области на пожаре погибли пожилая женщина и две ее дочери

В ночь на 8 августа в рабочем поселке Юргамыш Курганской области сгорел частный дом по улице Гагарина. После тушения пожара были обнаружены тела трех человек — женщин 77, 61 и 55 лет. По данному факту СК РФ по Курганской области проводит доследственную проверку.По предварительным данным, в пожаре погибли мать и две ее дочери, проживавшие в доме. Причиной смерти женщин стало отравление продуктами горения. Вероятно, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электроплитки.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.