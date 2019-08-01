Курган: новости дня
18:13 | 7.08.2019
Экспорт продовольствия из Курганской области вырос в 2 раза
По данным правительства области, в 2018 году на аналогичный период экспорт составил 5,5 млн долларов США. Власти нацелены на достижение более высоких результатов. Так, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе реализуется проект «Экспорт продукции АПК», объемы экспорта продовольственных товаров производителей области к 2024 году должны увеличиться в 3,4 раза к уровню 2017 года.
Чтобы помочь аграриям со сбытом продукции, департамент АПК проводит переговоры с крупнейшими зернотрейдерами — компанией «Содружество» и «Объединенной зерновой компанией». В этом году прошли первые поставки в Иран. В эту страну область поставила 1,3 тыс. тонн ячменя.
Ведется работа и по расширению рынков сбыта продуктов питания в регионы Уральского федерального округа, где товары нашего субъекта традиционно пользуются спросом. Власти планируют участвовать в ярмарках и выставках в субъектах УрФО. Сейчас ведутся переговоры по проведению ярмарки в Салехарде (Ямал), несколько производителей уже заявили о готовности принять участие.
© «Вечерние Ведомости»
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