Экспорт продовольствия из Курганской области вырос в 2 раза

18:13 | 7.08.2019

В 2019 году объемы экспорта продовольствия из Курганской области по сравнению с прошлым годом выросли в 2 раза и составили 11,6 млн долларов США. Об этом рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса региона Владимир Марфицин на пресс-конференции 7 августа.



По данным правительства области, в 2018 году на аналогичный период экспорт составил 5,5 млн долларов США. Власти нацелены на достижение более высоких результатов. Так, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе реализуется проект «Экспорт продукции АПК», объемы экспорта продовольственных товаров производителей области к 2024 году должны увеличиться в 3,4 раза к уровню 2017 года.



Чтобы помочь аграриям со сбытом продукции, департамент АПК проводит переговоры с крупнейшими зернотрейдерами — компанией «Содружество» и «Объединенной зерновой компанией». В этом году прошли первые поставки в Иран. В эту страну область поставила 1,3 тыс. тонн ячменя.



Ведется работа и по расширению рынков сбыта продуктов питания в регионы Уральского федерального округа, где товары нашего субъекта традиционно пользуются спросом. Власти планируют участвовать в ярмарках и выставках в субъектах УрФО. Сейчас ведутся переговоры по проведению ярмарки в Салехарде (Ямал), несколько производителей уже заявили о готовности принять участие.

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