В Кургане природоохранная прокуратура обнаружила в питьевой воде превышение марганца и железа

14:01 | 6.08.2019

Природоохранная прокуратура в ходе надзорных мероприятий установила, что качество подаваемой в распределительную сеть с очистных станций Кургана питьевой воды не в полной мере соответствует установленным требованиям по химическим показателям. В воде есть превышение содержания марганца, железа, общей жесткости и сухого остатка.



«Данная ситуация сложилась ввиду того, что сооружения водоподготовки не справляются с водоочисткой и доведением качества воды до нормативного состояния», — объяснили в областном надзорном ведомстве.



В адрес генерального директора АО «Водный союз» внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятие принимает меры по очистке воды в соответствии с установленными нормативами. Привлечены к дисциплинарной ответственности начальники цехов очистных сооружений водопроводов «Арбинка» и «Центра города».

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