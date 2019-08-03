Следственный комитет просит помощи в розыске пропавшего жителя Зауралья

13:38 | 5.08.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

Следственные органы СУ СКР по Курганской области устанавливают местонахождение пропавшего без вести 63-летнего Василия Георгиевича Терзи. По данному факту в производстве находится уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство».



В ходе предварительного следствия установлено, что с 2 по 4 апреля 2019 года Василий Терзи, проживающий в селе Верхнесуерское Варгашинского района, безвестно исчез из дома. По настоящее время его местонахождение не установлено.



Приметы: на вид 60-65 лет, рост средний (около 174 см), телосложение полное, лицо смуглое, овальное, по европейскому типу, лоб высокий и вертикальный, брови дугообразные, глаза карие и глубоко сидящие, нос средний и прямой, губы тонкие, волосы темно-русые, есть лобные и макушечная залысины. Голос глухой, речь ясная, говорит с акцентом. На голове и на спине большие родинки. Вредных привычек не имеет. Особая примета: на правой брови шрам 2 см.



Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(35237)9-04-25, 8-912-979-59-10, 020.

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