В Курганской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

Водитель и три пассажира погибли в ДТП, произошедшем накануне, 3 августа, на 190 километре трассы Р-254 «Иртыш» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) в Мишкинском районе Курганской области. Среди погибших – двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем CHERY Tiggo, двигаясь со стороны города Кургана в посёлок Мишкино потерял контроль над управлением транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение по касательной со встречным автомобилем VOLVO FH, после чего автомобиль CHERY Tiggo опрокинулся и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ», – говорится в сообщении ведомства.В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля CHERY Tiggo, включая двух несовершеннолетних детей погибли, а водитель грузовика МАЗ получил телесные повреждения и доставлен в Мишкинскую ЦРБ.По факту ДТП в отделении полиции «Мишкинское» межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).