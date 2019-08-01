Курган: новости дня
18:04 | 2.08.2019
Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области
Зауральские полицейские оказали помощь семье с больным годовалым ребенком
Беда случилась, когда семья возвращалась домой из Республики Казахстан. По пути у девочки резко поднялась высокая температура, снизить которую своими силами родители не смогли. Как добраться до ближайшей больницы они не знали. Взволнованные и напуганные родители заметили на трассе патрульный автомобиль и решили попросить помощи у полицейских.
«Инспекторы заметили транспортное средство, водитель которого старался привлечь внимание, подавая световые сигналы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. — Дорожные полицейские остановились, выяснив все обстоятельства произошедшего, немедленно связались со службой скорой медицинской помощи Катайской центральной районной больницы и сопроводили автомобиль с больным ребенком до самого медицинского учреждения, где их уже ждали врачи».
В ведомстве отметили, что благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД девочке удалось вовремя диагностировать заболевание и оказать квалифицированную медицинскую помощь.
© «Вечерние Ведомости»
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