Зауральские полицейские оказали помощь семье с больным годовалым ребенком

18:04 | 2.08.2019

Фото пресс-службы УМВД России по Курганской области

Жители Свердловской области обратились на «телефон доверия» зауральской полиции со словами благодарности в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы ОМВД России по Катайскому району Алексея Кузьмина и Виктора Соломина за оперативность и отзывчивость в оказании помощи их годовалой дочери.



Беда случилась, когда семья возвращалась домой из Республики Казахстан. По пути у девочки резко поднялась высокая температура, снизить которую своими силами родители не смогли. Как добраться до ближайшей больницы они не знали. Взволнованные и напуганные родители заметили на трассе патрульный автомобиль и решили попросить помощи у полицейских.



«Инспекторы заметили транспортное средство, водитель которого старался привлечь внимание, подавая световые сигналы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. — Дорожные полицейские остановились, выяснив все обстоятельства произошедшего, немедленно связались со службой скорой медицинской помощи Катайской центральной районной больницы и сопроводили автомобиль с больным ребенком до самого медицинского учреждения, где их уже ждали врачи».



В ведомстве отметили, что благодаря грамотным действиям сотрудников ГИБДД девочке удалось вовремя диагностировать заболевание и оказать квалифицированную медицинскую помощь.

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