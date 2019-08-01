Курган: новости дня
17:03 | 2.08.2019
В Зауралье столкнулись Lada Priora и Acura MDX: два человека погибли, один попал в больницу
По данным Госавтоинспекции региона, 47-летний житель района, выезжая на автомобиле Lada Priora с прилегающей территории автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Acura MDX. За рулем кроссовера находился 57-летний житель Тюмени.
Находившиеся в Lada Priora водитель и пассажир, 44-летний житель Челябинска, от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще один пассажир, житель Щучанского района, с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ. Водитель и пассажир кроссовера не пострадали.
© «Вечерние Ведомости»
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