В Зауралье столкнулись Lada Priora и Acura MDX: два человека погибли, один попал в больницу

17:03 | 2.08.2019

В Щучанском районе Курганской области при столкновении Lada Priora и Acura MDX погибли два человека. Авария произошла днем 1 августа на 77 километре федеральной трассы «Иртыш».



По данным Госавтоинспекции региона, 47-летний житель района, выезжая на автомобиле Lada Priora с прилегающей территории автозаправочной станции, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Acura MDX. За рулем кроссовера находился 57-летний житель Тюмени.



Находившиеся в Lada Priora водитель и пассажир, 44-летний житель Челябинска, от полученных травм скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Еще один пассажир, житель Щучанского района, с травмами был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ. Водитель и пассажир кроссовера не пострадали.

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