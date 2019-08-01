Курган: новости дня
13:10 | 2.08.2019
Трем жителям Зауралья грозит пожизненное за жестокое убийство подростка
По версии следствия, в конце августа прошлого года ранее судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, ночью в ходе ссоры сначала избили подростка руками и ногами, а потом стали бить его топором и колуном. Еще живого парня с помощью пособника перевезли в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку.
Родственники погибшего обратились с заявлением в полицию в связи с исчезновением молодого человека. Труп обнаружили через несколько дней в ходе поисков.
В период расследования уголовного дела один из обвиняемых попытался воспрепятствовать производству расследования, уничтожив протокол следственного действия. В связи с этим, ему также предъявлено обвинение по ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя).
Материалы уголовного дела направлены в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.
© «Вечерние Ведомости»
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