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13:10 | 2.08.2019

Трем жителям Зауралья грозит пожизненное за жестокое убийство подростка

В Курганской области перед судом предстанут трое жителей Варгашиского района за жестокое убийство 17-летнего подростка. Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. За убийство группой лиц по предварительному сговору зауральцам может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, в конце августа прошлого года ранее судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, ночью в ходе ссоры сначала избили подростка руками и ногами, а потом стали бить его топором и колуном. Еще живого парня с помощью пособника перевезли в соседнюю деревню и сбросили с моста в реку.

Родственники погибшего обратились с заявлением в полицию в связи с исчезновением молодого человека. Труп обнаружили через несколько дней в ходе поисков.

В период расследования уголовного дела один из обвиняемых попытался воспрепятствовать производству расследования, уничтожив протокол следственного действия. В связи с этим, ему также предъявлено обвинение по ст. 294 УК РФ (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя).

Материалы уголовного дела направлены в Курганский областной суд для рассмотрения по существу.

© «Вечерние Ведомости»

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