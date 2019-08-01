Курган: новости дня
11:53 | 2.08.2019
Фото kurgan.sledcom.ru
На Шадринском заводе металлоконструкций рабочий упал в емкость с соляной кислотой
В ночь на 1 августа в одном из цехов при обработке металла 43-летний мужчина упал в емкость с соляной кислотой. Рабочего с повреждениями госпитализировали в больницу.
Как уточнили в следственном управлении, в настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
© «Вечерние Ведомости»
Сегодня
13:22 | 2.08.2019
Пострадавший в ДТП с автобусом №85 скончался в больнице
11:38 | 2.08.2019
Стали известны подробности обнаружения подпольного цеха по производству алкоголя в Екатеринбурге
11:25 | 2.08.2019
Мошенники от имени первого вице-губернатора Зауралья собирают у предприятий пожертвования
10:30 | 2.08.2019
МегаФон ускорил сеть 4G в Екатеринбурге и пригороде
10:25 | 2.08.2019
В Свердловской области следователи направили в суд уголовное дело по краже металлолома школьниками
10:19 | 2.08.2019
В Кольцово изъяли партию нелегальных автозапчастей
21:03 | 1.08.2019
Из-за ливня в Екатеринбурге затопило набережную Исети
20:40 | 1.08.2019
Екатеринбург вошёл в рейтинг городов с самыми плохими дорогами
20:06 | 1.08.2019
Поиски пропавших в Ивделе мужчины и ребёнка продолжат завтра
19:20 | 1.08.2019
В День города в Екатеринбурге состоится костюмированный карнавал
18:53 | 1.08.2019
Из-за ремонта труб в Екатеринбурге на месяц перекроют улицу Шевченко
18:29 | 1.08.2019
В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего мужчину
17:58 | 1.08.2019
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и УЭБиПК «накрыли» подпольный цех и склад с «паленкой»
17:47 | 1.08.2019
Депутат думы Новоуральска Марат Салихов отделался штрафом после возбуждения уголовного дела
16:47 | 1.08.2019
В Екатеринбурге полиция задержала лжеминера алкомаркета на Химмаше
16:26 | 1.08.2019
В Алапаевске открылись Центр здоровья и «бережливая» поликлиника
16:23 | 1.08.2019
Объем благотворительной помощи на ремонт соцобъектов в Зауралье достиг 700 млн. Шумков: «Искреннее спасибо всем»
16:03 | 1.08.2019
Прокуратура подала в суд на ООО «Птицефабрика «Среднеуральская», добиваясь запрета на перевозку куриного помета
15:54 | 1.08.2019
Житель Екатеринбурга оформил на себя юридическое лицо за 15 тысяч рублей. И попал под статью УК
15:35 | 1.08.2019
В Курганской области смертность превышает рождаемость в 1,8 раза
15:28 | 1.08.2019
В Кургане в субботу состоится массовый велопробег
15:19 | 1.08.2019
В Алапаевске выросло количество зарегистрированных преступлений, раскрываемость – падает
14:59 | 1.08.2019
В Екатеринбурге из-за велогонки перекроют улицу Свердлова