На Шадринском заводе металлоконструкций рабочий упал в емкость с соляной кислотой

11:53 | 2.08.2019

Фото kurgan.sledcom.ru

Следователи СУ СКР по Курганской области проводят проверку по факту получения травмы на производстве рабочим Шадринского завода металлоконструкций (ООО «Точинвест-ШЗМК»).



В ночь на 1 августа в одном из цехов при обработке металла 43-летний мужчина упал в емкость с соляной кислотой. Рабочего с повреждениями госпитализировали в больницу.



Как уточнили в следственном управлении, в настоящее время в рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также условия соблюдения правил техники безопасности на производстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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