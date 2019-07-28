Курган: новости дня
18:05 | 31.07.2019
В Кургане перекроют на месяц улицу Куйбышева из-за аварии на коллекторе
Как сообщает пресс-служба «Водного союза», улицу перекроют для устранение аварии на самотечном железобетонном коллекторе диаметром 1000 мм. Для проведения работ на коллекторе отключения водоснабжения не потребуется. На участке улице Куйбышева будут установлены перекачивающие насосы, которые поддержат нормальное функционирование городской канализации.
© «Вечерние Ведомости»
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