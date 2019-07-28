В Кургане перекроют на месяц улицу Куйбышева из-за аварии на коллекторе

18:05 | 31.07.2019

В Кургане с 1 августа и до 30 августа закроют движение транспорта на участке дороги по улице Куйбышева — от дома №131 до перекрестка с улицы Кравченко.



Как сообщает пресс-служба «Водного союза», улицу перекроют для устранение аварии на самотечном железобетонном коллекторе диаметром 1000 мм. Для проведения работ на коллекторе отключения водоснабжения не потребуется. На участке улице Куйбышева будут установлены перекачивающие насосы, которые поддержат нормальное функционирование городской канализации.

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