Граждане Казахстана получили на двоих 37 лет тюрьмы за разбойное убийство пенсионера в Кургане

13:18 | 30.07.2019

Курганский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении граждан Казахстана, временно проживающих в областном центре. Молодые люди за разбой и убийство пенсионера получили на двоих 37 лет тюрьмы.



Судом установлено, что в начале июля 2018 года в районе КСМ пьяные иностранцы 20 и 32 лет встретили пенсионера, идущего домой из магазина с 1,5 литровой бутылкой пива в руках. Они потребовали от пожилого мужчина отдать им алкоголь, но он отказался это сделать. Тогда молодые люди избили его и забрали пиво и сумку.



В украденной сумке они нашли банковскую карту. Вернувшись к потерпевшему, молодчики стали вновь его избивать, требуя сообщить пин-код. Когда мужчина потерял сознание, они перенесли его в кусты и скрылись. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Вскоре сотрудники полиции задержали преступников в Шадринске.



Суд назначил одному из осужденных 19 лет лишения свободы, другому — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск родственника потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 2 500 000 рублей.



Приговор не вступил в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»