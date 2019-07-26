В Зауралье водитель и пассажир Datsun погибли после столкновения с большегрузом Mercedes

15:34 | 29.07.2019

На территории Кетовского района Курганской области ночью 27 июля на 248 километре федеральной трассы «Иртыш» произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Дорожная авария унесла жизни двух мужчин.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, 29-летний житель Кургана, двигаясь со стороны села Введенское на автомобиле Datsun, не предоставил на перекрестке преимущество в движении большегрузу Mercedes и допустил с ним столкновение.



Светофорный объект в это время суток работал в дежурном режиме (жёлтый мигающий сигнал). В результате происшествия водитель Datsun от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его 43-летний пассажир скончался во 2-ой городской больнице в течение суток после аварии.



В момент ДТП пассажир находился на переднем пассажирском сиденье справа. Он и водитель были пристегнуты штатными ремнями безопасности. Водитель большегруза не пострадал.

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