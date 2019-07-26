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11:27 | 29.07.2019

Фото ГУ МЧС России по Курганской области

Под Курганом сгорело придорожное кафе «1001 ночь»

В селе Большое Чаусово Кетовского района Курганской области ночью 28 августа сгорело двухэтажное придорожное кафе «1001 ночь». Возгорание началось в помещении пекарни.

По данным регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 2 часа 25 минут. Пожарных вызвали очевидцы происшествия и персонал кафе. В момент возгорания в заведении находились только двое сотрудников. По их словам, очаг возгорания находился в помещении пекарни, расположенной на первом этаже. Ожидая спасателей, они попытались потушить возгорание самостоятельно подручными средствами, но огонь быстро распространился на верхний мансардный этаж и кровлю. Поняв, что риск возрастает с каждой секундой, они покинули здание.

Когда на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, огонь охватил кровлю двухэтажного здания на площади несколько сотен квадратных метров.

«Для ликвидации пожара было задействовано 5 звеньев газодымозащитной службы, 9 единиц техники и 24 человека личного состава. Для того, чтобы ликвидировать огонь, пожарным пришлось полностью вскрыть кровлю объекта и только после этого продолжить тушение. Ликвидацию осложняло наличие в здании горючих материалов, сильное задымление и разросшаяся площадь. В 2 часа 50 минут огонь удалось локализовать, в 3 часа 23 минуты — ликвидировать. Общая площадь пожара составила 400 кв.м», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Причина пожара в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, ею явилось нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

© «Вечерние Ведомости»

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