Курган: новости дня
14:04 | 26.07.2019
Безответственный подход взрослых. В Курганской области растет число аварий, в которых гибнут и калечатся дети
За январь-июнь в 68 авариях три несовершеннолетних ребенка погибли и 69 получили ранения разной степени тяжести.
«В большинстве случаев дети являлись пассажирами транспортных средств, что говорит о безответственном подходе взрослых к перевозке маленьких пассажиров, об этом начальник ГИБДД подчеркнул особо. По собственной неосторожности в текущем году пострадал 21 ребенок», — рассказали в ведомстве.
© «Вечерние Ведомости»
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