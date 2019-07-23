Безответственный подход взрослых. В Курганской области растет число аварий, в которых гибнут и калечатся дети

14:04 | 26.07.2019

В Курганской области количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет увеличилось на 38,8 %. Об этом сообщает региональное УГИБДД УМВД России.



За январь-июнь в 68 авариях три несовершеннолетних ребенка погибли и 69 получили ранения разной степени тяжести.



«В большинстве случаев дети являлись пассажирами транспортных средств, что говорит о безответственном подходе взрослых к перевозке маленьких пассажиров, об этом начальник ГИБДД подчеркнул особо. По собственной неосторожности в текущем году пострадал 21 ребенок», — рассказали в ведомстве.

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