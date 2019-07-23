Синоптики предупреждают жителей Зауралья о высокой пожарной опасности и жаре

13:55 | 26.07.2019

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды информирует население о сохранении 27-29 июля на востоке региона высокой пожарной опасности.



По прогнозам синоптиков, в субботу температура воздуха повысится до 28 градусов. Переменная облачность. Без осадков. Ночью ожидается 11-16 градусов тепла. А в воскресенье воздух прогреется до 31 градуса. Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, гроза. 29 июля жара спадет. Ожидается до 19-24 градуса тепла.



Специалисты напоминают: в данные погодные условия создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров.

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