Шумков вручил главе Альменевского района Сулейманову «синюю папку»: «Людей интересует дееспособность власти»

18:50 | 24.07.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Во время рабочего визита 24 июля в Альменевский район врио губернатора Курганской области Вадим Шумков традиционно вручил главе муниципального образования Дамиру Сулейманову «синюю папку».



Как уточнили в пресс-службе губернатора, в папке находятся вопросы от местных жителей, которые поступили через социальные сети. В их числе обращения по капитальному ремонту многоквартирного дома, водоснабжению, ремонту здания бывшего детского сада. Целесообразность ремонта или строительства нового дошкольного учреждения глава региона поручил проанализировать департаменту образования и науки и департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ.



«Людей волнует работа муниципального предприятия по водоснабжению. Этот вопрос мы обсуждали на встрече с руководством МУПа. Есть запрос на поддержку по ремонту сетей. Посмотрим, посчитаем, сколько километров водопровода нужно поменять. Отдельная тема прозвучала по дорогам и по детскому саду. Людей интересует дееспособность власти. Наша задача — её обеспечивать, создавать людям достойные условия жизни», — резюмировал глава региона.

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