Житель Курганской области вывез обидчика в лес и привязал его к дереву

14:32 | 23.07.2019

В отношении 31-летнего жителя Половинского района Курганской области, который решил сурово отомстить оппоненту, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».



По данным регионального СУ СК России, вечером 17 июля мужчина, действуя на почве ранее произошедшего конфликта с потерпевшим, приехал в его дом, насильно посадил в автомобиль и вывез в лес, где привязал к дереву и уехал. Освободиться мужчине помог случайный прохожий.



В настоящее время следователь устанавливает обстоятельства совершенного преступления.

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