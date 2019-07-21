14:29 | 23.07.2019

Фото hczaural.ru

В эти выходные хоккейный клуб «Зауралье» проведет первые матчи в рамках подготовки к новому сезону всероссийских соревнований чемпионата Высшей хоккейной лиги. Об сообщает региональное управление по физической культуре и спорту.



Как отметили в ведомстве, хоккеисты успешно прошли медосмотр и приступили к тренировкам на земле, и уже 12 июля вышли на лед.

Команда проведет домашний матч с хоккеистами «Кулагера», которые в прошлом сезоне стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана. Поединки с коллективом из Петропавловска состоятся 26 и 27 июля, начало игр в 18:00 и 13:00.



С 6 по 8 августа в Кургане пройдет традиционный турнир по хоккею памяти Н.В. Парышева, в котором хозяева примут непосредственное участие.



А за неделю до старта регулярного чемпионата «ВХЛ – Кубка Шелкового пути» зауральцы встретятся с учалинским «Горняком». Первый матч пройдет 29 августа и стартует в 18:30, а вторая игра состоится 30 августа в 14:00.

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