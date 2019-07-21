Зауральский суд вернул Кетовскому району разворованные экс-чиновниками земли

14:08 | 23.07.2019

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда, рассмотрев апелляционное представление прокурора, вернула в собственность государства более 8 га земель, выбывших стараниями коррумпированных экс-чиновников из Кетовского района.



Как сообщает прокуратура региона, коллегия удовлетворила требования администрации Кетовского района об истребовании из незаконного владения земельных участков общей площадью 80 тысяч кв.м, расположенных в потребительском дачном кооперативе «Борок».



Основанием послужили результаты прокурорской проверки. Тогда выяснилось, что спорные земельные участки, собственность на которые не разграничена, выбыли из владения муниципалитета в результате преступных действий бывших чиновников из администрации района и Лесниковского сельсовета. Все они осуждены к реальным срокам лишения свободы.



Так, в 2013 году экс-чиновники незаконно передали дачному кооперативу «Борок», с представителем которого у них были дружеские отношения, земельный участок для размещения объектов дачного строительства площадью более чем в 10 раз превышающую установленную законодательством норму и по цене в 30 раз ниже рыночной. В дальнейшем участок был размежеван на более мелкие для продажи.



Суд признал всех участников сделок недобросоветсными приобретателями и вернул земли в распоряжение муниципалитетов. Решение суда вступило в законную силу.

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