Курганские синоптики объявили штормовое предупреждение

12:47 | 22.07.2019

Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 июля, ожидается неблагоприятные погодные явления.



Ночью и днем в отдельных районах области пройдет очень сильный дождь и гроза. Местами возможен ливень с крупным градом. Также синоптики ожидают шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду.