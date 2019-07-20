Курган: новости дня
12:47 | 22.07.2019
Курганские синоптики объявили штормовое предупреждение
Ночью и днем в отдельных районах области пройдет очень сильный дождь и гроза. Местами возможен ливень с крупным градом. Также синоптики ожидают шквалистое усиление ветра до 17-22 метров в секунду.
© «Вечерние Ведомости»
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