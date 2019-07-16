В Курганской области закрыли магазин из-за жуткой антисанитарии

17:48 | 19.07.2019

После внеплановой проверки Управления Роспотребнадзора по Курганской области магазин в селе Мартино Макушинского района закрыли на месяц из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли.



«Все помещения магазина находились в антисанитарном состоянии. Продукты и полки, на которых они хранятся покрыты толстым слоем пыли. На окнах тенёта, пол грязный из-за того, что систематически не промывается. Мусор в торговом зале собирается в картонную коробку», — рассказали в пресс-службе управления.



Было нарушено товарное соседство продуктов, нормы складирования. Сырые мясные продуты, мороженное, торты и пельмени хранились вместе. Продукты реализовывались без сопроводительных документов и с истекшим сроком годности.



В ведомстве отметили, что в отношении ИП Васильевой Т.Ф., осуществляющей деятельность в магазине, был составлен протокол об административной ответственности. Макушинский районный суд, который вынес постановление о временном закрытии магазина сроком на 30 суток. Данный срок отсчитывается с 4 июля.