Курган: новости дня
17:41 | 19.07.2019
Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru
Житель Зауралья убил односельчанина и сжег его в автомобиле
Как сообщает региональное СУ СКР, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стало ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний односельчанин убитого.
В ходе следствия удалось установить, что между мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник ударил мужчину ножом в живот. Автомобиль и тело погибшего он сжег неподалеку от села, чтобы срыть следы преступления.
На период следствия мужчина был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.
© «Вечерние Ведомости»
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