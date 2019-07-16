Житель Зауралья убил односельчанина и сжег его в автомобиле

17:41 | 19.07.2019

Фото из материалов уголовного дела/kurgan.sledcom.ru

В скором времени в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 51-летнего жителя села Каминское, тело которого обнаружили 18 января в сгоревшем автомобиле Ford на трассе Куртамыш — Белое. Следствие по делу завершено.



Как сообщает региональное СУ СКР, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти мужчины стало ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления был задержан 55-летний односельчанин убитого.



В ходе следствия удалось установить, что между мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник ударил мужчину ножом в живот. Автомобиль и тело погибшего он сжег неподалеку от села, чтобы срыть следы преступления.



На период следствия мужчина был заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества.