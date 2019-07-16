В ближайшие три дня в Зауралье сохранится высокая пожарная опасность

12:50 | 19.07.2019

С 20 июля в большинстве районов Курганской области снова прогнозируется высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. 21 и 22 июля она сохранится в отдельных районах региона. Об этом сообщает администрация областного центра, ссылаясь на данные Единой дежурной диспетчерской службы.



Жара и ветреная погода создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, увеличения их площадей и угрозы перехода огня на населенные пункты.