В Шадринске «пьяный» отдых на пляже закончился трагедией

12:31 | 19.07.2019

В Шадринске 47-летний местный житель утонул во время отдыха на в реке Исеть. По данному факту городской следственный отдел СУ СКР по Курганской области проводит доследственную проверку.



По данным ведомства, 15 июля отдыхал с друзьями берегу реки Исеть. Переплывая реку, он не смог доплыть до берега и утонул. По предварительным данным установлено, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Тело погибшего спасатели обнаружили на следующий день.



Сейчас следователи уточняют все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся иные проверочные мероприятия.