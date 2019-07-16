Для восстановления храма в Чимеевском монастыре создан благотворительный фонд

В Курганской области создан благотворительный фонд «Чимеевская святыня», который займется восстановлением сгоревшего храма в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 17 июля с его организаторами встретился врио губернатора Вадим Шумков.Возглавил фонд Василий Горнушкин, ранее руководивший строительством Богоявленского собора на берегу реки Тобол в Кургане. В попечительский совет пожелали войти известные и уважаемые уроженцы и жители региона, среди которых музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин и художник Герман Травников, рассказали в пресс-службе губернатора.«Для всех нас, неравнодушных людей к историческому наследию наших предков, важно восстановление этого места, центра притяжения всех верующих людей, — отметил Василий Горнушкин. —С поддержкой и помощью бизнеса, власти, простых жителей Курганской области мы постараемся в кратчайшие сроки вернуть жемчужину Зауралья — Чимеевский храм. Центр, духовно объединяющий огромное количество жителей Курганской области и многих регионов России».Предложено несколько проектов восстановления утраченного храма. В ближайшее время будет определено, какой из них будет взят за основу. Глава региона поддержал инициативу создания фонда и попросил учесть мнения жителей и экспертов при выборе проекта.«Главное, чтобы восстановление храма не стало какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег, — подчеркнул Шумков. — Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области. С инициативой строительства нового храмового комплекса к нам стали обращаться сразу после случившегося. Мы предложили объединиться и действовать всем миром, как и строились всегда храмы, вместе восстановить наше историческое наследие».Стары деревянный храм в монастыре в Чимеево полностью сгорел 3 июля. В пожаре очень серьезно пострадала православными чудотворной икона Казанской Божией Матери.