В Курганской области введен запрет на посещение лесов

16:03 | 17.07.2019

Правительство Курганской области установило запрет на посещение гражданами лесов. Он будет действовать с 17 по 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.



Решение принято в связи с установлением сухой и ветреной погоды, а также жары на всей территории области. «Отказ от посещения лесов является превентивной мерой, которая может помочь сохранить лесной фонд, движимое и недвижимое имущество, а также жизнь и здоровье людей», — говорится в сообщении.



Также в правительстве напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим.