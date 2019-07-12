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Курган: новости дня


13:22 | 15.07.2019

На реке Тобол в Кургане утонул мужчина: «Нырнув с берега в воду, он пропал из виду»

В Кургане следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 51-летнего жителя города во время отдыха на реке Тобол вечером 14 июля.

На данный момент установлено, что он находился на берегу реки Тобол в компании своих знакомых. «Нырнув с берега в воду, он пропал из виду людей. По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии», — следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области.

В настоящий момент в рамках проверки уточняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся иные проверочные мероприятия.

© «Вечерние Ведомости»

 


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