На реке Тобол в Кургане утонул мужчина: «Нырнув с берега в воду, он пропал из виду»

13:22 | 15.07.2019

В Кургане следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 51-летнего жителя города во время отдыха на реке Тобол вечером 14 июля.



На данный момент установлено, что он находился на берегу реки Тобол в компании своих знакомых. «Нырнув с берега в воду, он пропал из виду людей. По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии», — следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области.



В настоящий момент в рамках проверки уточняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся иные проверочные мероприятия.