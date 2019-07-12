Курган: новости дня
13:14 | 15.07.2019
Фото ГУ МЧС России по Курганской области
«Рожден в рубашке». Курганские водолазы спасли тонущего подростка
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, подросток захлебнулся водой, начал тонуть и уже пошел ко дну. По счастливой случайности именно в это время на пляже поисковые работы проводила водолазная группа областной службы спасения и защиты населения в ЧС. Спасатели услышали крик женщины о том, что утонул ребенок. Впоследствии оказалось, что на помощь звала мать тонущего. Полным составом (4 спасателя – водолаза) они стали нырять в поисках молодого человека.
«Когда мы вытащили его на берег, пульс еще прослушивался, но мальчик уже не дышал. Мы оказали ему необходимую помощь, провели ряд реанимационных мероприятий (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, натерли виски нашатырем), после того, как молодой человек пришел в себя и заговорил, передали медицинским работникам для госпитализации. В воде он пробыл около 2 минут», — рассказывает обстоятельства случившегося старший группы Андрей Митров, спасатель-водолаз 1-го класса.
В ведомстве напоминают, что купаться следует только на аттестованных пляжах, там, где безопасно, где есть спасатели, которые незамедлительно смогут оказать экстренную помощь.
«Молодой человек, безусловно, рожден в рубашке, ведь не окажись рядом ребят-профессионалов, трагического завершения этой истории избежать бы не удалось», — подчеркнули в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области.
© «Вечерние Ведомости»
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