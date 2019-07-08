В Зауралье покатившийся назад автомобиль ВАЗ-2106 сбил насмерть пенсионерку

14:48 | 12.07.2019

В Катайском районе Курганской области в результате ДТП погибла 62-летняя пенсионерка. Авария произошла утром 11 июля в селе Зырянка, в районе дома № 2 по улице Ленина.



По информации регионального УГИБДД УМВД России, водитель ВАЗ- 2106 двигался по дороге с уклоном и в какой-то момент не справился с управлением и допустил скатывание автомобиля назад. На пути у машины оказался пешеход. Пенсионерка скончалась на месте аварии. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.