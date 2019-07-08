Два кандидата на должность губернатора Зауралья подали документы на регистрацию

Накануне в Избирательную комиссию Курганской области представили пакет документов для регистрации два кандидата на должность губернатора региона — представитель партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода и самовыдвиженец Вадим Шумков.Документы врио главы региона Шумков включают листы с подписями избирателей, которые необходимы кандидату, выдвинутому на выборах в порядке самовыдвижения, уточнили в облизбиркоме. Количество подписей не должно быть менее 0,5% от числа избирателей на территории региона.Кандидат от политической партии «Справедливая России» Татьяна Майборода представила пакет документов для регистрации, в число которых входят листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.Также она подала документы, содержащие сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ, одна из которых в случае избрания кандидата будет наделена полномочиями члена Совфеда.Избирательная комиссия Курганской области в течение 10 дней с момента принятия документов проверит сведения, содержащиеся в них, и затем принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата.Напомним, период выдвижения кандидатов на выборах губернатора завершился.