Курган: новости дня
14:42 | 12.07.2019
Фото www.kurgan.izbirkom.ru
Два кандидата на должность губернатора Зауралья подали документы на регистрацию
Документы врио главы региона Шумков включают листы с подписями избирателей, которые необходимы кандидату, выдвинутому на выборах в порядке самовыдвижения, уточнили в облизбиркоме. Количество подписей не должно быть менее 0,5% от числа избирателей на территории региона.
Кандидат от политической партии «Справедливая России» Татьяна Майборода представила пакет документов для регистрации, в число которых входят листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.
Также она подала документы, содержащие сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации РФ, одна из которых в случае избрания кандидата будет наделена полномочиями члена Совфеда.
Избирательная комиссия Курганской области в течение 10 дней с момента принятия документов проверит сведения, содержащиеся в них, и затем принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации кандидата.
Напомним, период выдвижения кандидатов на выборах губернатора завершился.
© «Вечерние Ведомости»
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