На трассе Челябинск — Курган столкнулись фура VOLVO и ВАЗ: погибли четыре человека

16:04 | 10.07.2019

Фото УГИБДД УМВД России по Курганской области

В Курганской области сегодня, 10 июля, около 7 часов 35 минут на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск столкнулись легковушка и грузовик. В аварии погибли четыре человека, в том числе 7-летний ребенок.



По данным регионального УГИБДД УМВД России, водитель ВАЗ 2108 потерял контроль над управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с фурой VOLVO FH.



В результате аварий 51-летний водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. На заднем пассажирском сидели женщина 72 лет и мальчик 7 лет. Во время движения они использовали ремни безопасности. Детского удерживающего устройства в автомобиле не было. На переднем пассажирском сидении находилась 49-летняя женщина. Она тоже была пристегнута ремнем безопасности. Водитель большегруза не пострадал.



Движение на трассе частично затруднено, безопасность проезда других участников дорожного движения обеспечивают инспекторы ДПС. На месте дорожно-транспортного пришествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.